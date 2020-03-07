Оренбург, 7 марта. Массовое ДТП произошло в Оренбурге, пострадала пенсионерка, сообщили в ГУ МВД России по Оренбургской области.

Авария произошла 7 марта на проспекте Гагарина. Столкнулись микроавтобус, грузовик УАЗ и автомобиль ВАЗ-211230.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса врезался в УАЗ, а затем по инерции въехал в ВАЗ. В ДТП пострадала 72-летняя женщина.

У девушки увезли больницу с переломом носа, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке произошло массовое ДТП, движение на объездной трассе заблокировано.