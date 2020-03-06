Мошенник под видом сотрудника банка украл более 200 тысяч с карты оренбуржца

Оренбург, 6 марта. Мошенники украли более 200 тысяч рублей с карты жителя Оренбурга, сообщили в ГУ МВД России по Оренбургской области.

По данным ведомства, в полицию обратился 25-летний мужчина. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы финансивого контроля банка.

По словам мошенника, со счета клиента пытались украсть деньги. Злоумышленник убедил мужчину сообщить ему данные карты и код из смс.

Позднее владелец карты получил ссообщение о списании 218 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что новой целью мошенников в России стали не деньги, а бонусы на скидочных картах. Часто баллы крадут продавцы магазинов и сотрудники колл-центров, у которых есть доступ к программе лояльности.