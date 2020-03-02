Сотрудницу полиции с подругой заставили отмыть разрисованный ими лифт в Оренбурге

Оренбург, 2 марта. Дознаватель полиции и секретарь арбитражного суда в Оренбурге разрисовали баллончиком лифт многоэтажки. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Инцидент произошел 29 февраля в доме на улице Фронтовиков. На опубликованных кадрах видно, как две девушки весело смеются и заходят в лифт.

Одна из них достает баллончик с краской и начинает разрисовывать стены. Потом баллончик переходит в руки второй девушке. Они рисуют сердечки, потом пишут ругательства.

В какой-то момент хулиганки замечают в лифте работащую видеокамеру. Они закрашивают объектив камеры, чтобы скрыть свои лица.

Благодаря родику вандалок удалось идентифицировать, ими оказались Светлана Г. и Алена Ш.

В УМВД России по Оренбургской области сообщили, что по факту инцидента назначена проверка, пишет Ria56. В арбитражном суде поступок сотрудницы не прокомментировали.

В региональном управлении МВД рассказали, что ответственность понесут не только участницы ролика, но и непосредственные руководители. Их привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Позднее выяснилось, что после того, как видеозапись с актом вандализма стала достоянием общественности, девушки отмыли лифт. Однако на стенах подъезда надписи смыть не удалось. Вероятно, нарушительниц заставят красить панели.