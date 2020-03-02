ВАЗ столкнулся с Merсedes в Оренбурге, есть пострадавшие

Оренбург, 2 марта. Водитель ВАЗ врезался в Mercedes в Оренбурге, пострадал пассажир, сообщили в ГУ МВД России по Оренбургской области.

ДТП произошло в ночь на 2 марта на улице Котова. По предварительной информации, 38-летний мужчина не справился с управлением ВАЗ-2114 и врезался в иномарку.

Пострадала 17-летняя девушка, которая находилась в Mercedes. Ее срочно госпитализировали, правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что водитель в Оренбургской области устроил ДТП, после которого бросил автомобиль с пострадавшей пассажиркой.