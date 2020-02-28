Житель Оренбуржья погиб в собственном доме, отравившись угарным газом

Оренбург, 28 февраля. Житель города Кувандык скончался от отравления угарным газом, сообщили в ГУ МЧС России по Оренбургской области.

Тело погибшего было найдено 25 февраля в его доме. По данным спасателей, мужчина перекрыл дымоход отопительной печи, после чего угарный газ стал выходить наружу.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели человека. МЧС призывает жителей Оренбуржья соблюдать технику безопасности при обращении с отопительными приборами, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области угарным газом отравилась школьница. Одиннадцатилетняя девочка выжила после инцидента.