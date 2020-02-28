Оренбуржец выиграл 600 тысяч в лотерею, купив билет в почтовом отделении

Оренбург, 28 февраля. Житель Оренбургской области выиграл 600 тысяч рублей в лотерею, сообщили в отделении Почты России.

Счастливый билет мужчина купил 22 февраля в одном из почтовых отделений. 26 февраля мужчина пришел узнать результаты розыгрыша.

По словам оператора Елены Капраловой, это первый случай, когда в ее отделении выиграли такую большую сумму. Ранее крупный выигрыш достался жителю Оренбурга, он получил миллион рублей.

Как пишет Ria56, в январе 2020 года жители Оренбургской области купили 183 счастливых билета, выиграв в общей сложности 140 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что житель Пензенской области на Рождество выиграл 123 млн рублей, купив билет всего за 50 рублей.