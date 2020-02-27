Водитель в Оренбуржье бросил на месте ДТП автомобиль с пострадавшей пассажиркой

Оренбург, 27 февраля. Водитель ВАЗ врезался в ограждение на дороге и опрокинулся, пострадала 17-летняя девушка, сообщили в ГУ МВД России по Оренбургской области.

ДТП произошло в Сорочинке в ночь на 27 февраля на улице Карла Маркса. По предварительным данным, 22-летний водитель не справился с управлением, после чего ВАЗ опрокинулся.

Парень сбежал с места аварии, оставив пострадавшую одну. Девушку госпитализировали в больницу Сорочинска. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге неизвестный напал на местного жителя с топором и лопатой. Однако мужчина оказал сопротивление.