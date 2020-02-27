Житель Оренбурга отбился от неизвестного с топором

Оренбург, 27 февраля. Неизвестный напал с топором и лопатой на мужчину в Оренбурге, сообщили в ГУ МВД России по Оренбургской области.

Инцидент произошел утром 26 февраля возле дома пострадавшего. Злоумышленник подкараулил жертву и набросился на него у подъезда дома.

Оренбуржец не растерялся и оказал сопротивление, после чего нападавший скрылся. Мужчина заявил о нападении в полицию.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и разыскивают подозреваемого, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области мужчина устроил пожар в частном доме из-за мести бывшей супруге.