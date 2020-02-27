Житель Оренбуржья отомстил бывшей жене, устроив пожар

Оренбург, 27 февраля. Житель Новотроицка поджег жилой дом на улице Кирова, сообщили в ГУ МВД России по Оренбургской области.

В полицию обратился 33-летний местный житель и рассказал о поджоге. Правоохранители задержали 43-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

По словам подозреваемого, он хотел отомстить бывшей жене и ее сожителю и поджог кресло на летней веранде дома. Огонь распространился на весь дом.

Мужчине грозит лишение свободы до пяти лет, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Московской области на складе с деревянными поддонами произошел серьезный пожар. Огонь уничтожил полторы тысячи квадратных метров.