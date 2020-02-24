Школьница в Оренбуржье сломала позвоночник, катаясь на тюбинге

Оренбург, 24 февраля. Школьница пострадала во время катания на тюбинге в Сакмарском районе Оренбургской области.

По данным правоохранителей, 11-летний ребенок катался на «ватрушке» и врезался в дерево. Пострадавшую срочно госпитализировали, медики диагностировали у девочки перелом восьмого грудного позвонка.

Школьница проходит лечение, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства, при которых травмировался ребенок.

Ранее сообщалось, что в Волгограде мужчина погиб после спуска на тюбинге с Мамаева кургана.

Аналогичный инцидент произошел в Омске в начале января, местная жительница ударилась головой об столб и скончалась в больнице.