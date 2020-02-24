Сотрудники МЧС в Оренбуржье спасли людей из заглохшего в метель ВАЗ

Оренбург, 24 февраля. Спасатели помогли отбуксировать ВАЗ-2112, который сломался на трассе в метель, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области.

Инцидент произошел 23 февраля на трассе Орск – Светлый. Автомобиль заглох в Домбаровском районе. Водитель легковушки позвонил спасателям и попросил помочь.

Прибывшие спасатели отбуксировали ВАЗ в поселок Ащебутак. Замерзшим людям предоставили теплые одеяла и горячее питье, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге мужчина незаконно прописал в своем доме девять иностранных граждан. Ему грозит три года тюрьмы.