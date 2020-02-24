Оренбуржец фиктивно прописал в своем доме девять мигрантов

Оренбург, 24 февраля. Житель Оренбурга фиктивно прописал в своем доме девятерых иностранцев, сообщили в ГУ МВД России по Оренбургской области.

По данным ведомства, 36-летний местный житель прописал иностранцев, но фактического места проживания им не предоставил. Таким образом он нарушил правила постановки на учет иностранных граждан в России.

Правоохранители возбудили уголовное дело, нарушителю грозит срок до трех лет лишения свободы, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Москве двое бывших полицейских незаконно прописали более 64 тысяч мигрантов. Фигуранты уголовного дела получили более 44 млн рублей.