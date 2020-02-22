Двух оренбуржцев отправили в колонию за зверское нападение на студента в парке

Оренбург, 22 февраля. Суд приговорил к наказанию двух ранее судимых местных жителей за жесткое избиение несовершеннолетнего студента в Оренбурге. Преступление произошло в январе 2019 года.

По имеющейся информации, нападение на молодого человека случилось в Железнодорожном парке имени В.И. Ленина. Студент шел по парку, когда к нему подошли двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленники избивали юношу до тех пор, пока он не потерял сознание. Они забрали у парня телефон, сумку, похитили его одежду, обувь и сбежали.

Несовершеннолетнего студента обнаружили прохожие и вызвали медиков. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и обморожение конечностей, передает RIA56.ru.

Правоохранители задержали преступников. После того, как следствие собрало все необходимые доказательства вины, дело направили в суд. Одного из грабителей приговорили к шести годам заключения в исправительном учреждении строгого режима с ограничением свободы на один год и десять месяцев. Второй преступник получил восемь лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Кроме того, судебные органы обязали грабителей выплатить пострадавшему 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.