Ревнивец в Оренбуржье расправился с бывшей сожительницей в День влюбленных

Оренбург, 15 февраля. Мужчина напал с ножом на бывшую сожительницу в Новоорском районе, сообщили в ГУ МВД России по Оренбургской области.

Ссора между мужчиной и женщиной произошла 14 февраля. Житель Новоорского района из-за ревности нанес 33-летней гостье три ножевых ранения.

Пострадавшую госпитализировали, медики диагностировали тяжкий вред здоровью пациентки. Правоохранители задержали 33-летнего нападавшего, возбуждено уголовное дело.

Подозреваемому грозит срок до 10 лет лишения свободы, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Крыму мужчина напал на продавца супермаркета, изнасиловал и нанес ей множественные удары ножом.