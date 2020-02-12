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Тело пожилого кладовщика нашли в оренбургском рыбном цехе

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Тело пожилого кладовщика нашли в оренбургском рыбном цехе

Оренбург, 12 февраля. Тело 54-летнего кладовщика обнаружили в помещении рыбного цеха в Оренбурге, сообщили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

Убийство произошло 11 февраля, полиция задержала по «горячим следам» 48-летнего местного жителя. По предварительной информации, мужчина поссорился с кладовщиком и ударил его ножом.

Пострадавший скончался на месте от полученного ранения. Обвиняемый в убийстве признался в совершении преступления, правоохранители продолжают расследование, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае поймали мужчину, который неоднократно нападал с ножом на прохожих.

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