Полиция задержала в Оренбуржье водителя с 22 канистрами поддельного алкоголя

Оренбург, 12 февраля. Житель Оренбургской области незаконно перевозил 22 канистры алкоголя, правоохранители изъяли груз, проводится проверка, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Автомобиль со 100 литрами спиртосодержащего напитка остановили на 671-м километре трассы Казань — Оренбург. За рулем находился 34-летний местный житель.

Маркером на канистрах было написано название популярного алкогольного бренда. Правоохранительные органы выясняют, куда направлялся мужчина с незконной партией алкоголя, пишет Ria56.

Согласно статье 171.3 УК РФ незаконное производство, хранение и перевозка алкоголя грозит штрафом до четырех миллионов рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.