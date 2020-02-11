Неизвестный в Оренбургской области украл деньги с банковской карты пенсионера

Оренбург, 11 февраля. Полиция расследует кражу денег с банковской карты пенсионера, сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

Житель Сорочинска обратился в полицию, заявив о пропаже банковской карты. Позднее с нее было списано почти 3,5 тысячи рублей.

Оказалось, что 28 января неизвестный мужчина нашел банковскую карту возле одного из местных кафе. С ее помощью он купил в магазине продуктов.

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве, подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что мошенник похитил более 160 тысяч рублей с банковской карты жительницы Оренбургской области.