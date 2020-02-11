Около 2,5 тысячи жителей Оренбурга остались без воды из-за аварии

Оренбург, 11 февраля. Отключение водоснабжения произошло в 23-м микрорайоне Оренбурга, без воды из-за аварии больше 11 часов остаются около двух тысяч 500 жителей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что администрация Оренбурга требует провести проверку по факту отключения воды в 23-м микрорайоне города. Технические неполадки произошли в 22.30 (20.30 по московскому времени) в понедельник.

«Несмотря на нормативные сроки устранения последствий аварии за четыре часа, водоснабжение в 29 домов не подано до сих пор», — уточнила пресс-служба.

11 февраля также Примводоканал предупредил жителей Владивостока о массовом отключении холодной воды.

Во вторник без холодного водоснабжения останутся жители 38 многоквартирных домов Владивостока. Ограничение на подачу воды будет действовать с 9.00 до 19.00. Перебои связаны с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях.

Заранее позаботиться о запасах воды для бытовых нужд стоит жителям домов по улицам Адмирала Кузнецова и Адмирала Юмашева. Полный список адресов можно найти на сайте предприятия.

В ноябре в городе Мурино Ленинградской области более пяти тысяч квартир остались без водоснабжения из-за серьезной аварии на водопроводе. Подача холодной и горячей воды была прекращена в дома, расположенные на Привокзальной площади и Скандинавском проезде. В общей сложности без водоснабжения оказались 4397 человек. Установлением причины аварии и ее ликвидацией занималась ремонтная бригада ООО «Новая Водная Ассоциация».