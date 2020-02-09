Оренбургский дебошир заплатит 30 тысяч рублей за драку у ресторана

Оренбург, 9 февраля. Дебошир, устроивший драку у ресторана в Оренбурге, заплатит компенсацию. Суд удовлетворил требования истца, который пострадал в ходе потасовки. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда областного центра.

Инцидент произошел еще летом 2019 года около ресторана «Инфинити». Пострадавший рассказал, что он стоял возле заведения, когда к нему подошел незнакомец. Хулиган без каких-либо причин ударил оренбуржца кулаком в лицо. Здоровью мужчины был причинен легкий вред.

Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Когда расследование было закончено, материалы дела передали в суд. Мировой судья признал дебошира виновным в причинении умышленного вреда здоровью и приговорил его к штрафу в размере 30 тыс. рублей, передает RIA56.

Мужчина признал свою вину, но размер компенсации показался ему слишком большим. Но суд оставил приговор без изменений и мужчине придется заплатить назначенную компенсацию потерпевшему.