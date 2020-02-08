Спасатели нашли в реке тело пропавшего без вести жителя Оренбурга

Оренбург, 8 февраля. Спасатели обнаружили в реке Сакмара тело оренбуржца, который пропал без вести восемь дней назад. Об этом сообщили участники поисково-спасательного отряда «Оренспас».

Останки извлеки из воды утром 8 февраля. На протяжении нескольких дней спасатели и добровольцы обследовали дно реки при помощи специального оборудования. Отмечается, что долгие, изнурительные поиски завершились неподалеку от села Татарская Каргала. Установить причину гибели не удалось, личность погибшего установили быстро. Им оказался местный житель, который числился пропавшим без вести с 31 января, передает Ria56.ru.