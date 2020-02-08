Пьяный «паркущик» сломал две ноги, прыгая по крышам в Оренбуржье

Оренбург, 8 февраля. Житель города Ясный сломал две ноги, пытаясь перепрыгнуть с одной крыши дома на другую, сообщили в УМВД по Оренбургской области.

По предварительным данным, пьяный «паркущик» забрался на крышу четырехэтажного дома. Мужчина не рассчитал свои силы и упал вниз.

Врачи диагностировали у 29-летнего пострадавшего закрытый перелом обеих пяточных костей со смещением, ушиб мягких тканей лба. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке подросток, который увлекался паркуром, упал с 10-го этажа. Мальчику удалось выжить, но он получил серьезные травмы.