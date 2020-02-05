Оренбург, 5 февраля. Мошенники придумали новый способ одурачивания бизнесменов в Оренбурге. Злоумышленники выдают себя за представителей Роспотребнадзора. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области.

В управлении отметили, что чаще всего преступники представляются заместителем руководителя областного управления ведомства. Они приходят в офис к бизнесменам и пытаются разыгрывать сценарий, согласно которому на предпринимателя поступила жалоба по поводу качества его продукции. После этого предлагают привезти с собой товар для того, чтобы решить вопрос не совсем законными методами, передает RIA56.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что подобные обращения на самом деле с ними не связаны. Специалисты рекомендуют незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, если к вам нагрянул «ряженный» сотрудник.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ отметил рост случаев, когда злоумышленники представляются сотрудниками ведомства или других госструктур, передает РИАМО.