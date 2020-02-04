Мать вынесла своих детей из горящего дома в Оренбурге

Оренбург, 4 февраля. Мать вынесла троих детей из горящего дома в Оренбурге. Возгорание произошло, когда родители работали в сарае, а дети находились дома одни. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области.

Многодетная семья проживала в жилом доме в селе Абрамовка Переволоцкого района. По имеющимся данным, в подсобном строении на территории дома, где находились родители детей, погас свет. Взрослые вышли на улицу и поняли, что в доме сработал аварийный противопожарный извещатель. Женщина не раздумывая бросилась в загоревшийся дом, где находились дети двух, четырех и восьми лет, и вынесла их во двор, передает Ria56.ru

По предварительным данным, причиной пожара стали проблемы с электрооборудованием. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. В результате возгорания повреждены кровля, стены дома и прилегающих построек.

Ранее сообщалось, что троих взрослых и двух детей спасли на пожаре в Москве. Возгорание произошло в одной из квартир на 19-м этаже 22-этажного жилого дома. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, передает РИАМО.