Пьяная жительница Оренбурга набросилась на пожилую мать с вилкой

Оренбург, 4 февраля. Женщина грозилась убить вилкой собственную мать в Оренбурге. С заявлением об угрозе убийством, в правоохранительные органы обратилась 62-летняя жительница Саракташа. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По имеющимся данным, дочь заявительницы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в позднее время суток привела в дом мужчину. 62-летняя женщина была против того, чтобы мужчина остался в жилице. Она попыталась его выгнать и между женщинами вспыхнула словесная перепалка. Подозреваемая достала вилку и пригрозила матери, что убьет ее.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Если следствие докажет преступный умысел, женщина может отправиться в тюрьму на срок до двух лет, передает Ria56.ru

Ранее сообщалось, что в Подмосковье предъявили обвинение в покушении на убийство 22-летнему молодому человеку, который нанес ножевые ранения матери и малолетнему племяннику, передает РИАМО.