Мужчина избил собутыльника телевизором в Оренбурге

Оренбург, 1 февраля. 36-летнего мужчину избили телевизором в Новотроицке. Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга и перелом плечевых костей. Об этом сообщили в УМВД по Оренбургской области.

Правоохранителям удалось выяснить, что пострадавший вместе с товарищем выпивали дома. В процессе распития горячительных напитков между ними возникла словесная перепалка. Один из собутыльников схватил телевизор и нанес несколько ударов своему оппоненту, передает RIA56.

Полицейские задержали нападавшего. Мужчина находится под стражей, в его отношении возбуждено уголовное дело. Если удастся доказать его вину, то ему может грозить тюремное заключение сроком до 10 лет.

Ранее сообщалось, что 50-летняя жительница Британии разгневалась и бросила в отца пульт от телевизора с такой силой, что пожилой мужчина умер. Женщина стала первой в Великобритании, кто убил человека с помощью пульта, передает телеканал «360».