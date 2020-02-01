Полицейские задержали предполагаемых грабителей автозаправки в Оренбурге

Оренбург, 1 февраля. Правоохранители задержали предполагаемых преступников, которые совершили налет на автомобильную заправку в Оренбурге. Разбойное нападение произошло ранним утром 25 января.

Двое неизвестных в масках ворвались в помещение автозаправки на улице Тагильской. Злоумышленники были вооружены и требовали отдать им всю выручку. Персонал заправочной станции оказал ожесточенное сопротивление преступникам и обратил их в бегство. Охранник заведения попытался задержать грабителей, но не смог и лишь сорвал маску с одного из них. Злоумышленникам удалось сбежать, но они потеряли пистолет на месте преступления, передает RIA56.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Правоохранители продолжают расследование.

Ранее сообщалось, что российская пенсионерка угощала чаем и пирогами грабителя, который пробрался к ней в дом. Мужчина не оценил радушия хозяйки и обокрал ее. Утром женщина обнаружила пропажу 100 тысяч рублей, а также медалей, которые она получила за труд в годы войны, передает телеканал «360».