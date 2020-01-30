Две жительницы Оренбуржья перечислили мошенникам более 180 тысяч рублей

Оренбург, 30 января. Мошенники похитили у двух жительниц города Бузулука более 180 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Оренбургской области.

Пострадавшие обратились в полицию с заявлением о краже средств с банковских карт. По словам женщин, им позвонил неизвестный и представился сотрудником банка.

Мошенник уверил, что средства на их счетах под угрозой. Он попросил передать ему данные банковских карт. Через какое-то время оренбурженки заметили пропажу денег.

Правоохранители возбудили уголовное дело, злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы, пишет Ria56.

Ранее власти Москвы сообщили о новом виде мошенничества. Горожанам начали присылать постановления о назначении штрафов от Роспотребнадзора. В платежных документах содержатся реквизиты мошенников.