Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировали в Оренбургской области

Оренбург, 30 января. Управление Роспотребнадзора в Оренбургской области сообщило о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Сотрудники ведомства зафиксировали 12,5 тысяч случаев заболевания. В регионе полностью остановили работу четырех школ, а также закрыли на карантин 40 классов в 20 школах Оренбурга, Орска и Адамовского района.

В Роспотребнадзоре отметили, что с начала эпидемического сезона превышение недельного эпидемического порога составило 27,7%. Специалисты проводят профилактический инструктаж персонала в образовательных, медицинских учреждениях и на предприятиях.

Оренбуржцам посоветовали не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачам, пишет Ria56.

Ранее россиянам напомнили о простых правилах, как пережить зиму и не заболеть. Во-первых, нужно регулярно выходить на улицу на прогулку и дышать свежим воздухом. Во-вторых, стоит обратить внимание на свой рацион, в еде должно быть больше витаминов.