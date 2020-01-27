Пьяный водитель в Оренбурге подрался с догнавшими его полицейскими

Оренбург, 27 января. Пьяный водитель иномарки пытался уйти от погони и напал на полицейского на трассе в Оренбурге. Сотрудники дорожно-патрульный службы преследовали нарушителя на автодороге Оренбург-Беляевка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Правоохранители преследовали Volkswagen Tiguan, который нарушил правила дорожного движения. Водитель не отреагировал на просьбу сотрудников полиции и попытался скрыться на высокой скорости. Спустя один километр, полицейским удалось остановить нарушителя. В салоне автомобиля находились два человека, передает Ria56.ru.

Выяснилось, что 36-летний автовладелец и 46-летний водитель пьяны. Мужчин пригласили в служебный автомобиль для составления протокола, но лихачи отреагировали на просьбу крайне агрессивно и повторно пытались скрыться. Кроме того, владелец автомобиля ударил полицейского. Блюстителям закона пришлось применить силу и спецсредства.

Нетрезвому водителю грозит арест на 15 суток или штраф до 30 тысяч рублей.