Участок трассы М-5 в Оренбургской области перекрыли из-за непогоды

Оренбург, 25 января. Участок федеральной трассы М-5 в Оренбургской области временно перекрыли для движения транспорта из-за непогоды. Об этом говорится в сообщении ГИБДД РФ.

В ведомстве сообщили, что движение всех видов транспорта прекращено на участке федеральной трассы М-5 «Урал» от Оренбурга до Орска с 170 по 261 километр. Меры приняты в связи с неблагоприятными погодными условиями ― в регионе бушует метель с порывистым ветром.

Кроме того, временно перекрыт участок дороги «Каменноозерное – Медногорск» со 177 по 184 километр, сообщает RIA56.

Ранее сообщалось, что 15 автомобилистов застряли на трассе Оренбург – Орск из-за снегопада. Переждать непогоду они смогли в пунктах обогрева. Для очистки трасс в регионе задействованы 159 единиц техники. Машины круглосуточно убирают снег и наледь с дорожного полотна.