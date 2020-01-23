Жители Оренбурга примкнули к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»

Оренбург, 23 января. Оренбуржцы присоединились к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», которая призвана напомнить о мужестве жителей блокадного Ленинграда.

Отмечается, что 27 января во всех школах города пройдет Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб». В нем примут участие 851 школа и ученики 31 учреждения средне-профессионального образования. Кроме того, в учебных заведениях проведут уроки мужества, а также демонстрацию тематических видеоматериалов, передает Ria56.ru.

«В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин подчеркнул, что мы обязаны сохранить память о Победе и защитить ее от искажений. У нас много памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной, но главное, кем мы гордимся — это люди», — сказал министр региональной и информационной политики Оренбургской области Олег Димов.

Акция памяти станет первым мероприятием в рамках Года памяти и славы. Всего в России в 2020 году пройдет 180 таких ключевых событий.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы. Организацию мероприятий в рамках этого года российский лидер возложил на Российский организационный комитет «Победа». Путин призвал защитить правду о победе над фашизмом.