Пункты обогрева спасли оренбуржцев от замерзания на трассе в метель

Оренбург, 23 января. Пункты обогрева не дали замерзнуть 15 автомобилистам, которые застряли на трассе из-за непогоды в Оренбурге. Об этом сообщили в Федеральном управлении дорог «Приуралье».

Плохие метеоусловия привели к тому, что движение частично перекрыли по трассам М-5 Урал и Оренбург – Орск. Люди, которых сильная метель застала в дороге, смогли переждать непогоду в пунктах обогрева. После отмены ограничений они продолжили движение по запланированным маршрутам, передает Ria56.ru.

Отмечается, что для очистки трасс в регионе задействованы 159 единиц техники. Машины круглосуточно убирают снег и наледь с дорожного полотна.

Ранее ФАН сообщал, что спасатели на Алтае находятся в режиме повышенной готовности из-за непогоды. МЧС развернуло 14 пунктов временного размещения, 22 пункта обогрева. С заснеженных дорог спасатели вытащили 85 автомобилей.