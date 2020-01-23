Нарколог за деньги выписывал «липовые» справки водителям в Оренбурге

Оренбург, 23 января. Психиатр-нарколог Бузулукского наркодиспансера обвинена во взяточничестве. Медик за деньги совершала должностные преступления в течение четырех месяцев 2019 года.

По информации следствия, местные автолюбители давали врачу суммы до 5 тысяч рублей за справки об отсутствии противопоказаний к вождению. Чтобы получить возможность ездить за рулем без проведения медосмотра, деньги передавали через третьих лиц или с помощью электронных платежей, передает Ria56.ru.

Врача уволили из медицинского учреждения и могут назначить уголовное наказание. Кроме того, прокуратура может привлечь к ответственности водителей, которые давали взятки.

Ранее сообщалось, что Федеральное законодательство России запрещает получение любых вознаграждений, в том числе подарков госслужащими и сотрудниками местного самоуправления всех категорий должностей. Получение подарков может повлечь за собой ответственность вплоть до увольнения, а если они будут признаны взяткой, то виновному может грозить уголовное преследование, передает РИАМО.