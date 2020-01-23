Мошенники обманули пожилую оренбурженку на крупную сумму денег

Оренбург, 23 января. Злоумышленники похитили деньги с банковской карты 60-летней пенсионерки из Оренбурга. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Телефонный мошенник позвонил даме преклонного возраста и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что кто-то пытается снять средства с ее счета и для предотвращения преступления ему нужны данные карты и специальный код. Женщина передала всю необходимую информацию преступнику, передает Ria56.ru.

Только через месяц оренбурженка поняла, что деньги пропали. Хищение обнаружилось, когда она пришла за новой кредиткой в офис компании. Сумма похищенных средств составила 53 тысячи рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи. Следствию предстоит установить личность преступника.