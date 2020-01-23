Пожарные спасли 15 человек на пожаре в многоэтажке в Оренбурге

Оренбург, 23 января. Оренбургские спасатели предотвратили гибель 15 человек при пожаре в пятиэтажном доме. Возгорание произошло в жилом доме на улице Братьев Башиловых. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, пламя уже успело охватить 10 квадратных метров жилплощади, которая находилась на первом этаже здания. Борьба с огнем велась параллельно с эвакуацией жителей верхних этажей, передает Ria56.ru.

Всего пожарные спасли двенадцать взрослых человек и троих детей. Меньше часа понадобилось огнеборцам для ликвидации возгорания.

Сообщается, что причиной возгорания стал поджог. Компетентные органы будут вести проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали во время пожара в Подмосковье. В квартире многоэтажки произошло возгорание мягкой мебели. Огонь охватил 2 квадратных метра площади квартиры, передает РИАМО.