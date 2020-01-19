Оренбургские полицейские раскрыли преступление по горячим следам

Оренбург, 19 января. Полицейские раскрыли кражу и поймали преступника по горячим следам в Новотроицке. Оперативники задержали вора, который похитил сумку из квартиры. Об этом сообщили в управлении МВД по Оренбургской области.

К правоохранителям обратилась местная жительница, по словам которой, кто-то проник в ее жилище и похитил сумочку из прихожей. Прибывшие на место происшествия оперативники осмотрели ближайшие окрестности и обнаружили несколько улик. Найденные отпечатки пальцев и обуви, позволили максимально быстро установить личность злоумышленника и задержать его. Им оказался 41-летний местный житель, передает Ria56.ru.

При обыске у него обнаружили банковскую карту потерпевшей, но деньги, которые там хранились, он успел потратить. Преступник рассказал, что проник в квартиру через незапертую дверь. Мужчина уже имел проблемы с законом, а теперь ему грозит лишение свободы до шести лет.

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