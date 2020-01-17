Федеральную трассу М-5 в Оренбуржье закрыли из-за метели

Оренбург, 17 января. Автомобилистов предупреждают о том, что участок федеральной трассы М-5 в Оренбургской области закрыт для движения транспорта ввиду неблагоприятных погодных условий. Соответствующую информацию передает ГУ МЧС РФ по Оренбургской области.

В четверг в Оренбургской области выпали обильные осадки в виде снега. Федеральное управление автомобильными дорогами «Приуралье» закрыло движение для всех типов транспорта на участке трассы М-5 «Урал» Оренбург — Орск — Подъезд к пункту пропуска «Орск» — населенный пункт Краснощеково — Гай.

Также водителей предупреждают, что движение автомобильного транспорта ограничено на участке дороги Каменноозерное — Медногорск.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Оренбургской области, движение прекращено с 170-го по 260-й километр трассы Оренбург — Орск.

«В связи с метелью и ограничением видимости продлено прекращение движения для всех типов транспортных средств на участке <...> с 177-го по 184-й километр дороги Каменноозерное — Медногорск», — проинформировали в ведомстве.

В пятницу синоптики прогнозируют сильный ветер, порывы которого будут достигать 26 метров в секунду. Также ожидается гололед и заносы на дорогах. Водителей просят быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, не нарушать скоростной режим и правила маневрирования.