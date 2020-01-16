Мужчина, донимавший пассажиров рейса Оренбург — Москва, получил срок

Оренбург, 16 января. Зачинщик беспорядка на авиарейсе Оренбург — Москва проведет в колонии два года. Приговор вынес Оренбургский областной суд.

Инцидент произошел в марте 2019 года. Нетрезвый пассажир самолета вел себя неадекватно, хамил, ругался матом, мешал бортпроводникам и приставал другим пассажирам рейса. Кроме того, мужчина пренебрегал соблюдением требований безопасности, передает Ria56.ru

Правоохранители сняли возмутителя спокойствия с рейса. Отмечается, что во время задержания, неадекватный гражданин нелицеприятно выразился в адрес стража правопорядка.

Судебные органы вынесли приговор, который он пытался обжаловать, но судьи решили оставить избранную меру наказания без изменений. Мужчина проведет два года и один месяц в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с него взыщут 34 259 рублей за задержку рейса.

Ранее ФАН сообщал, что воздушное судно, готовившееся к вылету в Минеральные Воды, вернулось на стоянку аэропорта «Домодедово» из-за двух пьяных пассажиров. Один из дебоширов хотел попасть в кабину пилотов. Экипаж старался угомонить его, но тот не реагировал на замечания и отвечал нецензурной бранью.