Один человек погиб при обвале шахты в Оренбургской области

Оренбург, 16 января. Один человек погиб при обрушении породы на Гайском горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что обрушилась порода на горизонте 1045 метров в вентиляционном канале ПАО «Гайский ГОК». В результате инцидента погиб человек. Тело погибшего найдено.

Как пишет РИА Новости, рудник продолжает работать в штатном режиме, обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются.

Ранее Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о взрывах в горных выработках шахты «Северная», расположенной в Коми, из-за которых в 2016 году погибли 36 человек. В Следственном комитете напомнили, что в числе погибших были сотрудники угледобывающего предприятия АО «Воркутауголь» и горноспасатели. Кроме того, в результате аварии 17 человек получили травмы различной степени тяжести.

В качестве обвиняемых по уголовному делу привлекли 14 человек. Фигурантами стали представители руководства АО «Воркутауголь» и сотрудники шахты «Северная». Всем им грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Как установило следствие, 25 и 28 февраля 2016 года в горных выработках шахты произошли взрывы метановоздушной смеси. Причиной аварии стали систематические нарушения требований безопасности, касающиеся проветривания горных выработок. Выяснилось, что руководство предприятия стремилось выполнить план и избежать штрафов, поэтому во время проветривания добыча угля продолжалась, что привело к загазованности выработок.