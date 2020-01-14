Пенсионерка погибла при пожаре в частном доме в Оренбургской области

Оренбург, 14 января. Жительница села Илек погибла в пожаре в частном доме, сообщили в ГУ МЧС России по Оренбургской области.

Возгорание произошло в ночь на 14 января на Октябрьской улице. Огонь охватил 3 квадратных метра, 72-летнюю женщину удалось спасти.

На месте происшествия была найдена мертвой еще одна 71-летняя женщина. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причины возгорания, пишет Ria56.

Напомним, что в рождественскую ночь в Подмосковье произошел сильный пожар, жертвами стали восемь человек.