Соль-Илецк вошел в пятерку самых посещаемых лечебных курортов России

Оренбург, 10 января. Соль-Илецк в Оренбургской области стал вторым в рейтинге самых посещаемых лечебных курортов России, что подтверждается данными сервиса Tvil.ru.

На первом месте оказался крымский бальнеогрязевой курорт Саки, там туристы в среднем останавливаются на 8 ночей. На втором месте находится Соль-Илецк с показателем в 4 ночи.

На третьем месте — Кисловодск, здесь останавливаются на 7 ночей. Популярностью у россиян также пользуются Яровое и Пятигорск.

Как пишет Ria56, самым дорогим санаторным лечением считается отдых на курортах Алтая. В среднем затраты в сутки в городе Яровое составляют почти 2145 рублей, дешевле всего отдыхать в Пятигорске — 1513 рублей.

Ранее опубликовали рейтинг самых популярных курортов осени 2019 года. В подборке оказалась Московская область, Кисловодск, Ессентуки, Анапа и другие города.

Ранее телеведущая Ксения Собчак в шутку приревновала своего супруга режиссера Константина Богомолова, который катался на лыжах на французском курорте.