Вылетевшие из Москвы два самолета приземлились в Оренбурге спустя сутки

Оренбург, 9 января. Пассажирские самолеты, которые вылетели из Оренбурга в Москву, прибыли в пункт назначения через сутки из-за неблагоприятных погодных условий.

Лайнеры авиакомпаний «Россия» и «ИрАэро» не смогли приземлиться в оренбургском аэропорту вовремя из-за сильного тумана. Предполагалось, что самолеты прибыли в пункт назначения вечером 8 января, однако в справочной воздушной гавани Оренбурга сообщили о задержке рейсов.

По последним данным, борт «России» FV6171 из московского аэропорта «Шереметьево» долетел до Оренбурга, однако экипаж принял решение приземлиться на запасном аэродроме в Уфе. Борт IO731 авиакомпании «ИрАэро» вылетел из «Домодедово» и ушел на посадку в Самаре. Об этом пишет RIA56.