Забег с Дедом Морозом прошел в Оренбурге

Оренбург, 2 января. Забег с Дедом Морозом прошел в парке имени Гуськова в Оренбурге, сообщили в администрации города.

Коммунальные службы подготовили трассу для забега. 1 января более 30 человек пробежали дистанцию длиной 5 км.

В пресс-службе администрации Оренбурга добавили, что подобные забеги будут проводить каждую неделю в рамках проекта Parkrun, пишет издание Ria56.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом в Кемерово провели массовый флешмоб Дедов Морозов. В параде приняли участие более 1000 зимних волшебников.