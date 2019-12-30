Оренбург впервые отпразднует Новый год фейерверками

Оренбург, 30 декабря. Праздничные фейерверки впервые запустят в новогоднюю ночь в Оренбурге, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Салют запустят в районе Беловка в 02.00. Власти Оренбурга пригласили жителей города на праздник. У Дома Советов 27 декабря состоялось открытие главной городской елки.

У здрания правительства Оренбурга в этом году установили сразу три зеленые красавицы. Высота самой большой елки составляет 14 метров, пишет Ria56.

Напомним, что 26 декабря в Кемерово состоялся один из самых масштабных парадов Дедов Морозов, в нем приняли участие 1279 новогодних волшебников. Шествие возглавил Дед Мороз из Великого Устюга.