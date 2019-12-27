Псевдокредитор обманул жительницу Бузулука на 120 тысяч рублей

Оренбург, 27 декабря. Телефонный мошенник под видом оформления кредита похитил 120 тысяч рублей у жительницы Бузулука. Об этом сообщили в УМВД по Оренбургской области.

52-летей женщине позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и сообщил, что ей по заявке одобрен кредит на 400 тысяч рублей. Он сказал, что получить деньги можно, перечислив 121 400 рублей за страховку, комиссии и прочие услуги. Доверчивая бузулучанка перевела необходимому сумму злоумышленнику, передает РИА56.

После этого псевдокредитор перестал выходить на связь, и женщина поняла, что ее обманули.

Полиция возбудила уголовное дело. Сотрудники проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по поиску и задержанию злоумышленника.

Ранее ФАН сообщал, что москвичка 1952 года рождения стала жертвой мошенника, который выманил у нее больше четырех миллионов рублей.