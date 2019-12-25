Зимние сборы ФК «Оренбург» проведет в Турции и Испании



Оренбург, 25 декабря. Стали известны даты и места проведения зимних тренировочных сборов футбольного клуба «Оренбург». Команда проведет три сбора – два в Турции и один в Испании.

До 10 января футболисты пробудут в отпуске. После новогодних праздников игроки отправятся в турецкий Белек для подготовки к весенней части чемпионата России.

Из Турции команда направится в Малагу, где пройдут завершающие этапы тренировок. В рамках зимних сборов «Оренбург» проведет несколько товарищеских матчей. Даты игр и соперники станут известны позже, сообщает RIA56.