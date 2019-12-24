Жителей Оренбурга пригласили на новогодние гулянья

Оренбург, 24 декабря. Новогодние гулянья начнутся в Оренбурге 27 декабря на улице Советской и набережной реки Урал.

На набережной установили и украсили 12-метровую елку. Такую же высокую зеленую красавицу поставили в сквере возле Дома Советов.

Для детей обустроят площадку со сказочными деревьями и ледовый городок. Открытие главной елки Оренбурга состоится 27 декабря в 19.00.

Горожанам покажут веселое представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, Снеговика и других зимних волшебников, пишет издание Ria56.

Ранее сообщалось, что 26 декабря в Кемерово пройдет массовый парад Дедов Морозов. Ожидается участие около 1000 человек.