Устроившего стрельбу мужчину задержали в Оренбуржье



Оренбург, 23 декабря. Сотрудники полиции Бугуруслана задержали вооруженного злоумышленника из Татарстана по просьбе казанских коллег. Об этом сообщили в пресс-службе оренбургского управления МВД России.

По данным ведомства, в воскресенье, 22 декабря, в дежурное отделение полиции в селе Северное Бугурусланского района Оренбургской области поступил сигнал от полиции Татарстана. Правоохранители попросили оказать содействие и задержать мужчину, который устроил стрельбу в поселке Бугульма, сообщает RIA56. Полицейские пытались задержать злоумышленника в Татарстане, но тот скрылся на автомобиле.

Оренбургская полиция провела задержание, для этого два экипажа ГИБДД и «КАМАЗ» заблокировали дорогу возле села Соковка. Сотрудникам правоохранительных органов удалось остановить беглеца, им оказался 32-летний мужчина. После переговоров злоумышленник сдал оружие.