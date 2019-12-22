Оренбург, 22 декабря. Пять автомобилей столкнулись на трассе Казань — Оренбург — Акбулак в Оренбургской области.

Авария произошла около 17.00 по местному времени на 691 километре федеральной трассы. Водитель Ford Fiesta двигался в сторону Оренбурга. Он пошел на обгон движущегося впереди «КАМАЗа», выехал на встречную полосу, но автомобиль занесло на обочину.

Водитель попытался вернуть автомобиль на дорогу, но во время перестроения столкнулся с четырьмя автомобилями, сообщает RIA56. В аварии никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей в Хасанском районе Приморского края. Водитель Toyota Carina, двигаясь со стороны населенного пункта Барабаш в направлении села Филипповка, не справился с управлением и совершил столкновение с Toyota Ractis.