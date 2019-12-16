Новогодняя ярмарка в Оренбурге будет экологичной



Оренбург, 16 декабря. В Оренбурге в новогодние праздники пройдет гастрономическое эко-шоу.

Помимо продажи традиционных новогодних угощений и сувениров организаторы хотят попробовать отучить местных жителей пользоваться одноразовыми стаканами. На мероприятие можно прийти со своей тарой или же взять стакан напрокат, за что в залог придется оставить 50 рублей.

Празднования пройдут на улице Советской, возле областного драматического театра. Жители и гости города смогут попробовать вкусные рождественские блюда и напитки.

Также в рамках шоу создадут условия для раздельного сбора мусора. По завершении все использованные гостями гастрономического шоу тарелки и приборы сдадут на переработку, сообщает RIA56.